Падіння електроопор на автівки у Києві: з'явилося відео

З'явилося відео падіння стовпів на Шулявському мосту в Києві

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд

З'явилося відео падіння трьох ліхтарних стовпів на Шулявському шляхопроводі в Києві.

Запис з камер спостереження опублікували на неофіційній сторінці Шулявського шляхопроводу в Facebook.

В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів.

Серед людей постраждалих немає, повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Як повідомлялося, 15 грудня близько 14:00-15:00 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

До поліції із заявою звернувся генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу. Також до поліції з відповідною заявою звернувся замовник виконання робіт – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність.