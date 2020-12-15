Шулявський міст знову «втомився»: на шляхопроводі впали стовпи (фото, відео)

Причини падіння трьох опор освітлення на шляхопроводі встановлюватимуть правоохоронні органи

Сьогодні, 15 грудня, близько 14:00-15:00 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці на Шулявському шляхопроводі встановлюватимуть правоохоронні органи. Генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу вже звернувся із заявою до поліції. Також до поліції з відповідною заявою звернувся замовник виконання робіт – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

На даний час на місці події працюють представники Дирекції, фахівці КП «Київпастранс» та аварійна бригада КП «Київміськсвітло».

Наразі рух тролейбусів №22, 27, 30, 42 організовано:

№22 – до вул. Дегтярівської та Індустріального шляхопроводу;

№27 – ст. м. «Почайна» – вул. Дегтярівська;

№30 – через Повітрофлотський проспект (в обидва напрямки) – ст.м.«Лук’янівська»;

№42 – до Індустріального шляхопроводу.

У соцмережі з’явилося відео моменту обвалу опор.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. На його реконструкцію було витрачено близько 1 млрд грн.