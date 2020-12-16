З’явилося ще одне відео моменту падіння опор на Шулявському мосту

Поширено відео з реєстратора автівки, яка ледь не стала жертвою стовпа

У соцмережі з’явилося ще одне відео моменту падіння трьох опор освітлення на Шулявському шляхопроводі.

Відео знято з іншого ракурсу, ніж ті, що оприлюднювалися раніше. Автомобіль, запис відеореєстратора якого поширив «Київ оперативний», зупинився буквально за 30 м від опори, що упала перед ним.

Раніше оприлюднювалися декілька відео падіння ліхтарів на Шулявському шляхопроводі.

Як повідомлялося, 15 грудня близько 14:00-15:00 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів.

Серед людей постраждалих немає, повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність.