Відкрито провадження за фактом падіння опор на Шулявському мосту

Внаслідок падіння опор пошкоджено 9 автомобілів

За фактом падіння трьох опор освітлення на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Внаслідок падіння опор, що сталося близько 15 години, пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалі серед громадян відсутні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Солом’янського Управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №9.

Як повідомлялося, 15 грудня близько 14:00-15:00 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

До поліції із заявою звернувся генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу. Також до поліції з відповідною заявою звернувся замовник виконання робіт – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність.