Падіння опор на Шулявському мосту: Кличко вимагає для винних кримінальної відповідальності

Ліхтарі впали на автомобілі, що рухалися Шулявським шляхопроводом

Кличко вважає, що головна відповідальність лежить на генеральному підряднику

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. Винні мають понести кримінальну відповідальність. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва – КП «Дирекція будівництва шляхотранспортних споруд міста Києва» – звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і я. Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор та обстежують інші опори на мосту», – повідомив мер.

«Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту. Винні мають понести кримінальну відповідальність!» – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 15 грудня близько 14:00-15:00 сталося падіння трьох опор освітленняв районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

Причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці на Шулявському шляхопроводі встановлюватимуть правоохоронні органи. Генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу вже звернувся із заявою до поліції. Також до поліції з відповідною заявою звернувся замовник виконання робіт – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».