IKEA виробляє стільці з незаконно вирубаної української деревини - розслідування



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Незаконна деревина була використана у виробництві ряду відомих товарів, зокрема «легендарних складних стільців», складних стільців (з панелей) Terje та найпопулярніших стільців до обіднього столу Ingolf

Дослідження британської неприбуткової організації Earthsight тривало 18 місяців

Шведська компанія IKEA продає букові стільці з деревини, незаконно вирубаної в українських Карпатах. Про це повідомила британська неприбуткова організація Earthsight, пише Радіо Свобода.

«Дослідження Earthsight, що тривало 18 місяців, виявило, що компанія IKEA продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей та ведмедів», – заявили активісти.

Earthsight встановила, що незаконна деревина була використана у виробництві ряду відомих товарів, зокрема «легендарних складних стільців», складних стільців (з панелей) Terje та найпопулярніших стільців до обіднього столу Ingolf.

Щороку десятки тисяч стільців IKEA продають у всьому світі, у тому числі в США, Британії та Німеччині.

«Ця незаконна заготівля деревини можлива через корумпованість державних лісогосподарських підприємств, які управляють більшістю лісів України. Earthsight виявила, що незаконна вирубка лісів для виробництва букових стільців IKEA продовжувалась навіть під час світового локдауну (lockdown) у зв’язку з COVID-19 у квітні 2020 року», – доходять висновку активісти.

На їхню думку, чимало меблів з ДСП з меламіновим покриттям IKEA також вироблені з української деревини підозрілого походження.

«Під час правління відомого своєю корумпованістю президента Віктора Януковича в 2011-14 роках, на офшорні рахунки його корумпованих друзів від іноземних компаній надходили мільйони доларів – як хабарі за доступ до лісоматеріалів. Дослідження Earthsight показують, що, з високою імовірністю, деревина, за яку були сплачені такі хабарі, згодом потрапила до IKEA і перетворилась у її товари», – заявили в Earthsight.

Нагадаємо, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

25 травня шведська компанія IKEA тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

На початку червня повідомлялося, що ІКЕА може відновити роботу свого інтернет-магазини в Україні 8 червня.

Як повідомлялося, ІКЕА досі вирішує технічні проблеми онлайн-магазину в Україні.