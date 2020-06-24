IKEA прокоментувала звинувачення у використанні незаконної деревини з України



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У шведській компанії розповіли, що українська деревина складає менше ніж 1% з усієї сировини, яку отримує IKEA для виробництва своєї продукції.

У компанії пообіцяли, що перевірять постачальників

Шведська компанія IKEA обіцяє перевірити обіцяють перевірити мережу поставок сировини. Про це йдеться у відповіді IKEA на запит Reuters.

У компанії запевнили, що не виробляють свою продукцію з незаконно вирубаної в Україні деревини.

«Ми визнаємо, що незаконна рубка дерев залишається широко розповсюдженою глобальною проблемою, і ми активно працюємо над реалізацією заходів з перевірки наших постачальників на відповідність закону», — йдеться у відповіді.

Там зазначається, що вже розпочато незалежний аудит поставок з України.

Водночас у шведській компанії розповіли, що українська деревина складає менше ніж 1% з усієї сировини, яку отримує IKEA для виробництва своєї продукції.

Як повідомлялося, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування, в якому ідеться, що IKEA продає у своїх магазинах стільці, які виготовляють з українського бука, незаконно вирубаного в Карпатах.

Нагадаємо, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

25 травня шведська компанія IKEA тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

На початку червня повідомлялося, що ІКЕА може відновити роботу свого інтернет-магазини в Україні 8 червня.

ІКЕА досі вирішує технічні проблеми онлайн-магазину в Україні.