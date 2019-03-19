Названо дерева, якими замінять каштани на київських вулицях



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Каштани, висаджені вздовж столичних доріг, вже не витримують сучасних умов міста

На київських вулицях, зокрема на Хрещатику, перестали приживатися традиційні каштани. Про це розповів заступник генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Дмитро Заруба в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

«Каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, вже не витримують сучасних умов міста – забруднення повітря, потепління клімату, розмноження таких шкідників, як мінуюча міль – метелик, з якими у Києві заборонено боротися хімічними засобами. Зрештою, сіль, яку взимку використовують як протиожеледний засіб, руйнує кореневу систему улюблених киянами дерев», - розповів він.

Однак, як запевняють в КО «Київзеленбуд» столиця без каштанів не залишиться.

«Так, на столичних алеях їх замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури. В той же час, у парках та скверах каштани не тільки залишаться, а й будуть висаджуватися нові. Адже з каштанами пов’язана історія Києва, тому немає сенсу змінювати та шукати новий зелений символ столиці», - зазначив Заруба.

Раніше повідомлялося, що у Києві вирішують, якими деревами замінять каштани на Хрещатику.