Названо лікарні Києва, забезпечені експрес-тестами на коронавірус (список)
Експрес-тестування проводиться безкоштовно
У Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу.
Про це повідомив колишній нардеп і журналіст, заступник голови концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.
Отже, 7 базових лікарень Києва з наявними експрес-тестами на виявлення коронавірусу:
- Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
- Київська міська клінічна лікарня № 4;
- Київська міська клінічна лікарня № 9;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
- Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
- Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Як повідомлялося, 10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».
При проявах симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.
У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.