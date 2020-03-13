Зеленський скликає РНБО через коронавірус



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Деталі засідання, яке екстренно збирає Володимир Зеленський, будуть повідомлені по завершенню Фото: Reuters

Рада національної безпеки та оборони проведе засідання стосовно закриття кордонів

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) проведе засідання стосовно закриття кордонів через загрозу коронавірусу. Про це повідомила речник президента Юлія Мендель.

Прес-секретар Зеленського зазначила, що деталі засідання будуть повідомлені по завершенню.

«Так, сьогодні буде засідання РНБО. Деталі засідання будуть повідомлено по завершенню», - повідомила Мендель.

Вона наголосила, що тема засідання - це безпекова ситуація в країні.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

У світі зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.