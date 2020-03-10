Київ отримав першу партію експрес-тестів на коронавірус



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У Київ надійшли 1200 швидких тестів на діагностування коронавірусу

Обладнання для експрес-тестування в аеропортах повинне надійти в столицю до кінця цього тижня

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала експрес-тести, які швидко допоможуть визначити, чи хвора людина на коронавірус Covid-19. Про це він повідомив у «Фейсбук».

«Буквально годину тому в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус», - повідомив мер.

Кличко додав, що обладнання для експрес-тестування в аеропортах повинне надійти в столицю до кінця цього тижня. «Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського та «Борисполі», - розповів він.

Столичний мер запевнив, що Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу Covid-19.

Втім, Кличко припускає, що під час поширення коронавірусу у Києві доведеться закрити столичне метро. За словами столичного голови, він сподівається, що до масового спалаху хвороби у місті не дійде і все ж каже, що нема жодних гарантій, що хворих на коронавірус у Києві не буде. «Ми ж бачимо, що немає жодної країни у Європі, де б не було хворих на коронавірус. А Італія навіть ввела карантин, закрила аеропорти», - сказав Кличко.