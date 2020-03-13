Зняті з рейсу в «Борисполі» пасажири залишаються в київській лікарні для обстеження



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Хлопці подорожували з Мілана в Каїр

Трьох пасажирів, які подорожували з Мілана в Каїр, знято з рейсу в аеропорту «Бориспіль» та госпіталізовано до столичної лікарні. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«Пасажири літака скаржилися, що хлопці кашляли та приймали таблетки. Проте на момент госпіталізації у всіх температура нормальна, ознак респіраторного захворювання немає, виявлено помірне почервоніння горла, яке й могло стати причиною кашлю. Усім пацієнтам проведено експрес тест на Сovid 19, усі три результати – негативні», – написав Поворозник.

За його словами, наразі пацієнтів залишили в лікарні для проведення додаткових обстежень.

Як повідомлялося, 12 березня ввечері до «Борисполя» прибув літак з Мілана, частина пасажирів якого кашляли та вживали жарознижуючі препарати.

Медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан-Київ. За підсумками дослідження швидкими тестами на IgG/IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 були отримано негативні результати, тобто коронавірус в осіб не виявлено.

Також МОЗ України повідомило, що вже отримано список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі люди.

Нагадаємо, що при проявах симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).