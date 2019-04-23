Не всі працівники виборчкомів отримали зарплату: поліція відкрила справу



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Жителька міста Васильків поскаржилася в поліцію на невиплату зарплати секретаря виборчої комісії

До поліції Київської області звернулась 24-річна жителька міста Васильків, яка повідомила, що, працюючи секретарем в одній з виборчих комісій, вона не отримувала заробітної платні з 31 березня.

Для з’ясування усіх обставин правопорушення працівники Васильківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За даним фактом триває слідство. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Ще 4 повідомлення, які надійшли минулої доби до поліції Київщини, під час проведення перевірка не знайшли свого об’єктивного підтвердження у сфері порушення виборчого законодавства.

Зокрема на спецлінію «102» зателефонував житель міста Біла Церква і повідомив, що, на його думку, під час засідання голова виборчої комісії поставила рішення усунути заявника від спостереження за прийняттям документів з виборчих дільниць. Факт адміністративного порушення на виборчій дільниці не підтвердився.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 544 повідомлення. Списано до справи 464. Складено 29 адміністративних протоколів. Наразі триває досудове розслідування у десяти кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

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Нагадаємо, 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

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