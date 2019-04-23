З реєстру виборців виключили майже 200 тис. «мертвих душ»



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З початку 2019 року за рішенням ЦВК, з реєстру вилучено понад 6 тис. повторних включень

З початку року в Державному реєстрі виборців видалили майже 200 тис. записів про померлих.

Про це заявив керівник Держреєстру Олександр Стельмах.

З початку 2019 року в реєстрі було знищено 194 тис. 87 записів, термін зберігання яких закінчився, йдеться у повідомленні.

«Понад 38 тис. таких записів були знищені з початку квітня, після першого туру виборів», - зазначив він.

За словами Стельмаха, ці особи не включаються у списки виборців.

«Законом про «Державний реєстр виборців« передбачено, що записи про померлих зберігаються п'ять років. Після п'яти років знищуються. Цих записів немає і не було у списках виборців», - наголосив Стельмах.

Крім того, з початку 2019 року за рішенням ЦВК, з реєстру вилучено понад 6 тис. кратних включень (тобто повторів записів про одних і тих самих осіб), з яких понад 3 тис. прізвищ знищено в реєстрі з початку квітня.

Стельмах зазначив, що перед першим туром виборів президента України в попередні списки могли помилково потрапити близько 300 прізвищ осіб, які насправді померли.

«З початку формування попередніх списків виборців перед першим туром і досі, таких записів, які були надруковані у списку виборців, але насправді ці люди померли, тільки 300 записів. Саме те, що називають «мертвими душами« у списку виборців. Їх вилучили в зв'язку з тим, що у відділи ведення реєстру були додані документи, такі як свідоцтво про смерть», - наголосив Стельмах.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

Джерело: РБК-Україна