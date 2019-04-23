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    Москаль подав у відставку (документ)

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    Геннадій Москаль - Москаль подав у відставку (документ)
    Геннадій Москаль
    Фото: Україна молода

    Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням

    Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням. Про це повідомляє прес-служба Москаля.

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    «Відповідно до абзацу 2 статті 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України, – йдеться в заяві. – Відповідно до статті 9 Закону повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом України».

    Фото: moskal.in.ua
    Фото: moskal.in.ua

    «Згідно з пунктом 9 частини 1-ї статті 9 Закону та на підставі статті 38 Кодексу законів про працю України прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням», - зазначив Москаль.

    Нагадаємо, 22 квітня голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.

    «Я вважають, що так повинен зробити кожен глава обласної державної адміністрації — це по-перше. По-друге, ми стоячи повинні подякувати чинному президенту Петру Порошенку... незважаючи на всі ті речі, які відбувалися навколо нас. Я маю піти разом з ним», — сказав Савченко, додавши, що жодних політичних амбіцій у нього немає.

    Закон «Про місцеві адміністрації» визначає — після обрання нового президента голови ОДА працюють на своїх посадах до призначення нових очільників адміністрацій.
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