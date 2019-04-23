  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Тягне на рекорд Гіннеса!»: Геращенко потролила команду Зеленського

    • Розсилка
    Володимир Зеленський повністю змінив свої передвиборчі обіцянки - «Тягне на рекорд Гіннеса!»: Геращенко потролила команду Зеленського
    Володимир Зеленський повністю змінив свої передвиборчі обіцянки

    Геращенко заявила, що команда Зеленського за добу відхрестилася від усіх передвиборчих обіцянок

    Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що менш ніж за 24 години команда переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського повністю змінила свої передвиборчі обіцянки.

    Відповідне відео вона опублікувала у Facebook.

    «Це тягне на рекорд в книзі Гіннеса! Менше, ніж за 24 години після виборів повністю спростувати всі свої виборчі обіцянки», — написала Геращенко під відео.

    Геращенко нагадала Зеленському риторику його передвиборчої кампанії, озвучивши слогани його агітаційних бордів. Вона порівняла їх зі словами представників штабу Зеленського, які заявили, що у сферу компетенції президента не входять питання обґрунтованості ціни на газ та покарання за корупційні злочини.

    Читайте також

    «Вже сьогодні ми дізналися, що не президент відповідає за тарифи, а як же тоді закінчення епохи бідності? Виявляється, що президент не може відрубувати руки, тому що це (і не руки), мають засуджувати суди. А як же тоді закінчення епохи брехні? Виявляється, що Мінські угоди — це єдиний реалістичний формат вирішення війни на Донбасі. А як же тоді торгівля на крові і закінчення епохи жадібності?», — обурилась Геращенко.

    За її словами, кампанія Зеленського була побудована на брехні, маніпуляціях і фейках.

    «Цікаво, що сьогодні думають його виборці? Ну, а ми уважно слідкуємо за тим, як нову команда виконує свої передвиборчі обіцянки», — додала перший віце-спікер.

    Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

    Люди скандували «Дякуємо!».

    «Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до учасників акції разом із дружиною Мариною.

    Присутні виконали під Адміністрацією президента гімн України.

    Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

    Читайте також
    ЦВК газ тарифи вибори Мінські угоди торгівля Ірина Геращенко ціни політика рекорд Володимир Зеленський Facebook президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ