«Тягне на рекорд Гіннеса!»: Геращенко потролила команду Зеленського



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Володимир Зеленський повністю змінив свої передвиборчі обіцянки

Геращенко заявила, що команда Зеленського за добу відхрестилася від усіх передвиборчих обіцянок

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що менш ніж за 24 години команда переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського повністю змінила свої передвиборчі обіцянки.

Відповідне відео вона опублікувала у Facebook.

«Це тягне на рекорд в книзі Гіннеса! Менше, ніж за 24 години після виборів повністю спростувати всі свої виборчі обіцянки», — написала Геращенко під відео.

Геращенко нагадала Зеленському риторику його передвиборчої кампанії, озвучивши слогани його агітаційних бордів. Вона порівняла їх зі словами представників штабу Зеленського, які заявили, що у сферу компетенції президента не входять питання обґрунтованості ціни на газ та покарання за корупційні злочини.

«Вже сьогодні ми дізналися, що не президент відповідає за тарифи, а як же тоді закінчення епохи бідності? Виявляється, що президент не може відрубувати руки, тому що це (і не руки), мають засуджувати суди. А як же тоді закінчення епохи брехні? Виявляється, що Мінські угоди — це єдиний реалістичний формат вирішення війни на Донбасі. А як же тоді торгівля на крові і закінчення епохи жадібності?», — обурилась Геращенко.

За її словами, кампанія Зеленського була побудована на брехні, маніпуляціях і фейках.

«Цікаво, що сьогодні думають його виборці? Ну, а ми уважно слідкуємо за тим, як нову команда виконує свої передвиборчі обіцянки», — додала перший віце-спікер.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Люди скандували «Дякуємо!».

«Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до учасників акції разом із дружиною Мариною.

Присутні виконали під Адміністрацією президента гімн України.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.