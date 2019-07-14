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    Злива затопила вулиці Києва

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    Злива затопила вулиці Києва

    Удень столицею пройшла гроза, наслідки якої кияни публікують у соцмережа

    Сьогодні, 14 липня, в Києві пройшла сильна злива. Деякі вулиці не впоралися з потоком води і буквально перетворилися на річки.

    Журналісти «Главкому» передають, що потоки води затопили магазин «АТБ» на Шулявці. Також з 14:38 затримується рух тролейбусних маршрутів №42 по вул. Гарматна, 55 з причини скупчення води на проїжджій частині. На місце відправлено відповідальну службу підприємства «Київпастранс».

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    Також на сторінці dtp.kiev.ua повідомляється, що підтоплений торгівельний центр «Оушен Плаза» на вулиці Антоновича.

    Зазначається, що затопило район Індустріального моста та район вулиці Кудряшова в Солом'янському районі.

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