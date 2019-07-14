Злива затопила вулиці Києва



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Удень столицею пройшла гроза, наслідки якої кияни публікують у соцмережа

Сьогодні, 14 липня, в Києві пройшла сильна злива. Деякі вулиці не впоралися з потоком води і буквально перетворилися на річки.

Журналісти «Главкому» передають, що потоки води затопили магазин «АТБ» на Шулявці. Також з 14:38 затримується рух тролейбусних маршрутів №42 по вул. Гарматна, 55 з причини скупчення води на проїжджій частині. На місце відправлено відповідальну службу підприємства «Київпастранс».

Також на сторінці dtp.kiev.ua повідомляється, що підтоплений торгівельний центр «Оушен Плаза» на вулиці Антоновича.

Зазначається, що затопило район Індустріального моста та район вулиці Кудряшова в Солом'янському районі.