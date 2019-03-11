На Київщині шквалистий вітер залишив без світла 12 населених пунктів



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Бригади обленерго відновлюють електропостачання

Станом на ранок понеділка, 11 березня, внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 12 населених пунктів у Київській області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Всього по Україні залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у 5 областях.

Як повідомлялося, у неділю, 10 березня, сильний вітер у Києві наробив лиха. Так вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.

Уранці та вдень 11 березня у Києві знову очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей.



