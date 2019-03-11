У Білгород-Дністровському вітер зірвав дах з багатоквартирного будинку



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Наслідки урагану на Одещині

Сильний вітер, який вирував в Одеській області у неділю, пошкодив дах п'ятиповерхового житлового будинку, розташованого по вулиці Маршала Бірюзова в Білгороді-Дністровському.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що поривом вітру зірвано шиферний дах житлового будинку на 96 квартир на площі 360 квадратних метрів.

Загиблих і постраждалих в результаті події немає. Рятувальники надавали допомогу працівникам комунального підприємства в демонтажі шиферу для подальшого проведення відновлювальних робіт.

Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

Сильний вітер відзначився і в столиці. Ураган завдав збитків киянам.

Також негода наробила лиха у Вінниці.