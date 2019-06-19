Невідомі обстріляли фарбою мурал з Петлюрою у Києві (фото)



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Мурал з Петлюрою обстріляли зеленою фарбою Фото: Володимир В’ятрович, Facebook

Мурал з Петлюрою було відкрито 22 травня

У Києві невідомі обстріляли фарбою мурал з портретом видатного політичного діяча, військового, глави Директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«У Петлюру знову стріляли. Не в Парижі, а в Києві, не кулями, а фарбою. Але з тим самим наміром - заплямувати того, хто став одним із символів українського визвольного руху. І результат буде то й же - невдача. Мурал відновлять, пам‘ять про героя не стерти», - написав він.

Нагадаємо, мурал з портретом Петлюри було розташовується на стіні будинку на вулиці Зої Космодем'янської, 14/18 в Солом'янському районі Києва.

Його офіційне відкриття відбулося 22 травня, до 140-річчя з дня народження видатного політичного діяча.

Як повідомлялося, на виконання проєкту пішло більше 370 аерозолів. Площа 150 кв. м. Робота виконана за 5 днів. Автор муралу Андрій Пальваль, Творча група «Кайлас-В». Дизайн проект - Роман Портала. Автор портрета Орлен Артур.

Нагадаємо, 21 січня 2019 року у Києві відкрили меморіальний барельєф Петлюрі. Він розміщений за адресою вул. Симона Петлюри, 2/4 на розі з бульваром Тараса Шевченка.