На будинку у Києві з’явився величезний портрет Петлюри (фото)



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Мурал із зображенням Симона Петлюри Фото: Kailas-V

На створення муралу пішло п'ять днів

На будинку за адресою вул. Зої Космодем'янської, 14/18 у Соломянському районі

Києва з’явився мурал, присвячений 140-м роковинам із дня народження видатного політичного діяча, військового, глави Директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Про це повідомляється на сторінці компанії Kailas-V у Facebook, яка працювала над проектом.

«На виконання проекту пішло більше 370 аерозолів. Площа 150 кв. м. Робота виконана за 5 днів. Автор муралу Андрій Пальваль, Творча група «Кайлас-В». Дизайн проект - Роман Портала. Автор портрета Орлен Артур», - повідомили в компанії.

Урочисте відкриття муралу відбудеться у середу, 22 травня.

Нагадаємо, 21 січня 2019 року у Києві відкрили меморіальний барельєф Петлюрі. Він розміщений за адресою вул. Симона Петлюри, 2/4 на розі з бульваром Тараса Шевченка.