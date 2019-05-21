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    На будинку у Києві з’явився величезний портрет Петлюри (фото)

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    Мурал із зображенням Симона Петлюри - На будинку у Києві з’явився величезний портрет Петлюри (фото)
    Мурал із зображенням Симона Петлюри
    Фото: Kailas-V

    На створення муралу пішло п'ять днів

    На будинку за адресою вул. Зої Космодем'янської, 14/18 у Соломянському районі

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    Києва з’явився мурал, присвячений 140-м роковинам із дня народження видатного політичного діяча, військового, глави Директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Про це повідомляється на сторінці компанії Kailas-V у Facebook, яка працювала над проектом.

    «На виконання проекту пішло більше 370 аерозолів. Площа 150 кв. м. Робота виконана за 5 днів. Автор муралу Андрій Пальваль, Творча група «Кайлас-В». Дизайн проект - Роман Портала. Автор портрета Орлен Артур», - повідомили в компанії.

    Урочисте відкриття муралу відбудеться у середу, 22 травня.

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    На будинку у Києві з’явився величезний портрет Петлюри (фото)
    На будинку у Києві з’явився величезний портрет Петлюри (фото)
    На будинку у Києві з’явився величезний портрет Петлюри (фото)
    На будинку у Києві з’явився величезний портрет Петлюри (фото)
    Фото: Kailas-V

    Нагадаємо, 21 січня 2019 року у Києві відкрили меморіальний барельєф Петлюрі. Він розміщений за адресою вул. Симона Петлюри, 2/4 на розі з бульваром Тараса Шевченка.

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    Київ мурал УНР мистецтво будинок Симон Петлюра
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