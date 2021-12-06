Невідомі забудовники захопили територію в парку «Нивки»

Місцеві жителі зруйнували частину паркана, встановленого забудовником

Минулого тижня невідомі особи захопили частину території парку «Нивки» в Шевченківському районі Києва. Вони огородили її зеленим парканом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Днями місцеві жителі зруйнували частину огорожі на знак протесту проти незаконних дій невідомих осіб.

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» вимагає знести самовільно встановлений паркан. Відповідний припис від 4 грудня 2021 року з’явився на паркані.

Припис «Київблагоустрою» на знесення паркана

Нагадаємо, кияни протестують проти будівництва на вул. Відпочинку, 25 у Святошинському районі Києва. 21 жовтня на місці скандального будівництва сталися сутички між місцевими мешканцями та «тітушками».

9 листопада, попри протести місцевих мешканців та активістів проти будівництва висотки, на будівельному майданчику знову з'явився паркан.

Будівництво планується на ділянці площею 0,26 га, яка з березня 2020 року арештована у рамках кримінального провадження за фактом знищення дубів шляхом розливання нафтопродуктів під їх коренями.

Проти забудови на вул. Відпочинку, 25 виступають жителі навколишніх будинків, які зазначають, що вказана ділянка є прилеглою територією до їхніх будинків. Крім того, за їхніми словами, на ділянці проходять підземні води, що є загрозою для проведення будівництва.

Навколо цього будівництва триває судова тяганина. Нещодавно суд дозволив зведення будинку.