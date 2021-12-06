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    Невідомі забудовники захопили територію в парку «Нивки»

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    Паркан навколо захопленої території парку з'явився минулого тижня - Невідомі забудовники захопили територію в парку «Нивки»
    Паркан навколо захопленої території парку з'явився минулого тижня
    фото: glavcom.ua

    Місцеві жителі зруйнували частину паркана, встановленого забудовником

    Минулого тижня невідомі особи захопили частину території парку «Нивки» в Шевченківському районі Києва. Вони огородили її зеленим парканом. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Днями місцеві жителі зруйнували частину огорожі на знак протесту проти незаконних дій невідомих осіб.

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    Невідомі забудовники захопили територію в парку «Нивки»
    Невідомі забудовники захопили територію в парку «Нивки»
    Невідомі забудовники захопили територію в парку «Нивки»
    фото: glavcom.ua

    Комунальне підприємство «Київблагоустрій» вимагає знести самовільно встановлений паркан. Відповідний припис від 4 грудня 2021 року з’явився на паркані.

    Припис «Київблагоустрою» на знесення паркана
    Припис «Київблагоустрою» на знесення паркана

    Нагадаємо, кияни протестують проти будівництва на вул. Відпочинку, 25 у Святошинському районі Києва. 21 жовтня на місці скандального будівництва сталися сутички між місцевими мешканцями та «тітушками».

    9 листопада, попри протести місцевих мешканців та активістів проти будівництва висотки, на будівельному майданчику знову з'явився паркан.

    Будівництво планується на ділянці площею 0,26 га, яка з березня 2020 року арештована у рамках кримінального провадження за фактом знищення дубів шляхом розливання нафтопродуктів під їх коренями.

    Проти забудови на вул. Відпочинку, 25 виступають жителі навколишніх будинків, які зазначають, що вказана ділянка є прилеглою територією до їхніх будинків. Крім того, за їхніми словами, на ділянці проходять підземні води, що є загрозою для проведення будівництва.

    Навколо цього будівництва триває судова тяганина. Нещодавно суд дозволив зведення будинку.

    Теги: Київ забудова благоустрій парк
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    Невідомі забудовники захопили територію в парку «Нивки»