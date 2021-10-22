На Святошині активісти з бійнею знесли паркан скандальної забудови (відео)

Кияни виступають проти забудови на вул. Відпочинку, 25

У четвер, 21 жовтня, пізно ввечері на вул. Відпочинку, 25 у Святошинському районі Києва, де забудовник планує звести висотку, сталися сутички між місцевими мешканцями та «тітушками». Про це повідомляє «Київ оперативний».

21 жовтня вранці забудовник зігнав «тітушок» на ділянку, було встановлено паркан, почали зрізати дерева.

Увечері до місцевих мешканців, які виступають проти будівництва, підтягнулися активісти, які прибрали новостворений паркан. При цьому між активістами та «тітушками» сталася бійка. Пролунали постріли. На місці були присутні представники поліції, але вони не втручалися в ситуацію.

Будівництво планується на ділянці площею 0,26 га, яка з березня 2020 року арештована у рамках кримінального провадження за фактом знищення дубів шляхом розливання нафтопродуктів під їх коренями. Цю ділянку набув у приватну власність кооператив «Світ житла» на підставі рішення Київради 2010 року. У 2020 році власником ділянки стало ТОВ «Вуд Гейтс», яке планує звести будинок на 21 поверх, загальна площа квартир – майже 8 тис. кв. м.

Проти забудови на вул. Відпочинку, 25 виступають жителі навколишніх будинків, які зазначають, що вказана ділянка є прилеглою територією до їхніх будинків. Крім того, за їхніми словами, на ділянці проходять підземні води, що є загрозою для проведення будівництва.

Навколо цього будівництва триває судова тяганина. Кілька тижнів тому суд дозволив зведення будинку.