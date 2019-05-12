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    Невідомі «замінували» з таксофона Київське циркове училище

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    Правоохоронці обстежують будівлю Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва - Невідомі «замінували» з таксофона Київське циркове училище
    Правоохоронці обстежують будівлю Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва

    Рятувальники евакуювали людей із приміщення закладу

    У неділю, 12 травня, в Києві до поліції знову надійшло повідомлення про мінування. Цього разу невідомий заявив про небезпечний предмет в будівлі за адресою вулиця Жилянська, 88, в якому знаходиться Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 14:30. Про це повідомляє Інформатор.

    По прибуттю на місце рятувальники евакуювали з будівлі людей.

    Правоохоронці обстежують приміщення навчального закладу на наявність небезпечних предметів. Також відомо, що «мінер» зателефонував з таксофона неподалік.

    На місці чергують правоохоронці, медики і рятувальники ДСНС.

    Нагадаємо, у суботу, 11 травня, до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.

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