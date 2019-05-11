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    «День мінера» у Києві: очевидці повідомляють про замінування «Жулян», супермаркетів АТБ та «Сільпо»

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    «День мінера» у Києві: очевидці повідомляють про замінування «Жулян», супермаркетів АТБ та «Сільпо»

    На місця виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки

    До поліції Києва надходять повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці. Про це повідомляє журналіст «Главкома».

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    На місця виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи, швидкі та вибухотехніки.

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    Вирішується питання про евакуацію відвідувачів та працівників супермаркетів.

    Як повідомлялось, 7 травня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування всіх гіпермаркетів Ашан.

    Як повідомлялося, 5 травня у Святошинському районі Києва масово «мінували» житлові багатоповерхові будинки.

    Крім того, 5 квітня в Києві вибухівку шукали в готелях «Мир», «Дніпро» і «Турист».

    Нагадаємо, що у Києві 26 квітня «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали.

    27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані.

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