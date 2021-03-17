Незаконні тимчасові споруди демонтовано на Троєщині

Кіоски, розміщені без належних дозволів, доставлено на штрафмайданик

Лише за однією адресою прибрано 10 торговельних обʼєктів

Більше десяти незаконно встановлених торговельних обʼєктів було демонтовано за адресою проспект Маяковського, 75/2 в мікрорайоні Троєщина.

Як повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко, на місці було задіяно п’ять демонтажних бригад Комунально підприємства «Київблагоустрій» та сімнадцять машин спецтехніки.

«Ми продовжуємо звільняти Київ від нелегальних тимчасових споруд. Незважаючи на опір невідомих осіб, які намагаються заблокувати роботу фахівців та зіпсувати спецтехніку, демонтаж незаконних споруд на Маяковського триває. Відпрацьовуємо всю локацію. Дякую правоохоронцям та представникам Муніципальної варти Києва, які забезпечують порядок на локації. Наголошую, фахівці комунального підприємства прибирають виключно незаконні об’єкти», – зазначив Тимур Ткаченко.

Усі демонтовані об’єкти перемістять на штрафмайданчик для тимчасового зберігання. Очільник Департаменту міського благоустрою додав, що перед демонтажем інспектори вносять власникові припис з вимогою надати дозвільні документи на розміщення. У разі відсутності дозволів – демонтувати власними силами. Якщо вимоги припису проігноровані, Департамент міського благоустрою доручає комунальному підприємству «Київблагоустрій» здійснити демонтаж.

Нагадаємо, з початку березня з вулиць Києва демонтували майже 270 незаконних елементів благоустрою.

Раніше стало відомо, що ряд комунальних підприємств спільно з представниками столичних райдержадміністрацій анонсували масштабну перевірку підприємців столиці щодо наявності договорів на вивіз сміття.