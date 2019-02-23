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    У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру

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    Хто саме сидів за кермом автомобіля невідомо - У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру
    Хто саме сидів за кермом автомобіля невідомо
    Фото: kiev.informator.ua

    Автівка після ДТП повисла на будівельних матеріалах

    У ніч на 23 лютого в Києві за адресою проспект Леся Курбаса, 18 сталася ДТП. Автомобіль Toyota Avensis вилетів з проїжджої частини і зупинився на території будівництва.

    Інцидент трапився близько 00:30.

    За попередньою інформацією, Toyota їхала по проспекту Леся Курбаса в сторону кільцевої дороги. З невідомих причин машина не вписалася в поворот і врізався в паркан будівництва нового торгового центру. Після цього машина залетіла на територію майданчика і повисла на будівельних матеріалах.

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    У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру
    У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру
    У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру
    У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру
    У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру
    У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру
    Фото: kiev.informator.ua

    Хто саме сидів за кермом автомобіля невідомо. На щастя, обійшлося без постраждалих. На час роботи правоохоронців було ускладнено рух на одній зі смуг. Деталі того що сталося, з'ясовуватимуть поліцейські.

    Джерело: Інформатор

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