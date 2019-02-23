У Києві на Борщагівці Toyota знесла паркан на будівництві торгового центру



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Хто саме сидів за кермом автомобіля невідомо Фото: kiev.informator.ua

Автівка після ДТП повисла на будівельних матеріалах

У ніч на 23 лютого в Києві за адресою проспект Леся Курбаса, 18 сталася ДТП. Автомобіль Toyota Avensis вилетів з проїжджої частини і зупинився на території будівництва.

Інцидент трапився близько 00:30.

За попередньою інформацією, Toyota їхала по проспекту Леся Курбаса в сторону кільцевої дороги. З невідомих причин машина не вписалася в поворот і врізався в паркан будівництва нового торгового центру. Після цього машина залетіла на територію майданчика і повисла на будівельних матеріалах.

Хто саме сидів за кермом автомобіля невідомо. На щастя, обійшлося без постраждалих. На час роботи правоохоронців було ускладнено рух на одній зі смуг. Деталі того що сталося, з'ясовуватимуть поліцейські.

Джерело: Інформатор