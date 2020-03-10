Нові станції та електрички кожні 5 хв: як зміниться міська залізниця



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У проєкті Генплану Києва є комплекс рішень проблем міської електрички

У проєкті Генерального плану Києва закладено комплекс рішень задля покращення ситуації з міською електричкою.

Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook

Зокрема, планується:

звільнення внутрішньоміського залізничного вузла від вантажних потоків та використання його як швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном та швидкісним трамваєм;

збільшення частоти руху поїздів в години пік та протягом доби з 18-20 хв до 3-5 хв зробить цей вид громадського транспорту другим за пасажиропотоком після метрополітену.

Також на етап у 20 років планується будівництво лівобережного пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця.

«Залізничні колії, що проходять через міста й міські агломерації, у багатьох країнах світу цілком ефективно використовуються як частина інфраструктури муніципального транспорту. Наприклад, в німецьких містах поряд з традиційним метро - U-Bahn - функціонує ще й повністю інтегрована з підземкою S-Bahn, суто міська електричка, маршрути якої виходять за межі цих самих міст. Тому київська міська електричка має бути включена у внутрішньоміську мережу залізниці зв’язків з містами приміської зони (Вишгород, Бровари, Бориспіль, Українка, Васильків, Ірпінь)», - вважають автори проєкту Генплану.

Для покращення комфорту під час пасажироперевезень планується заміна застарілих типів вагонів та створення нового рухомого складу відповідно до сучасних вимог.

«Будівництво 6 нових залізничних станцій та зупинних пунктів збільшить популярність цього виду громадського транспорту, а організація зручних підходів та пересадочних вузлів дозволить пасажирам зручно пересуватися містом», - додали автори проєкту.

Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут

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