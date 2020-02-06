Київ потребує нових транспортних артерій, щоб розвантажити центр міста

За кілька років трафік в Києві виріс на 30%!

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Отличная новость - Кличко обещает к концу года построить развязку на Богатырской (Оболонь) и, что самое важное, ее соединят с Большой Окружной дорогой. Это позволит решить локальный вопрос с загрузкой этого участка и частично направить транзитный транспорт мимо Киева. Действительно, поток там утром и вечером просто огромный - Вышгородское направление само по себе напряженное, ну и Оболонь добавляет трафика.

Продлить Окружную и сделать новые развязки на таких «узких местах» планировали уже лет двадцать. Дело пошло только после того, как Киев забрал этот вопрос у области на свой баланс и сам начал решать этот вопрос. За счет городского бюджета, естественно. Об этом не стоит забывать Кабмину, когда они в следующий раз соберутся изъять у столицы пару «лишних» миллиардов, как в прошлом году. Столица тянет сумасшедшую транспортную нагрузку, в том числе и транзитную. И без строительства новых участков дорог и развязок тут не обойтись. За несколько лет трафик в Киеве вырос на 30%! Пропускная возможность киевских дорог рассчитана максимум на 900 тысяч автомобилей. Сейчас их в городе 1,2 млн, плюс 300 тысяч ежедневно приезжают из области. Так что нужны новые артерии - по окраинам, чтобы разгружать центр и действующие дороги.

Весной 2018 открыли отрезок дороги от проспекта Рокосовского до ул. Семьи Кульженкив. Теперь развязка на Богатырской, отрезок от Богатырской до Семьи Кульженкив плюс выход на Окружную. И перехватывающие паркинги - согласно проекту Генплана пока предусмотрены 28 тысяч паркомест на въездах и ключевых транспортных узлах.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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