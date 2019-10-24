У Києві вандали понівечили вагони міської електрички та вкрали електрокабель



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Київпастранс звинуватив Укрзалізницю у зриві руху міських електропоїздів

У ніч на четвер, 24 жовтня, на технічній станції «Борщагівка», яка є відстійником для поїздів міської електрички, стався випадок вандалізму. Невстановленими особами було понівечено вагони та вкрадено дроти електрообладнання.

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

У «Київпастрансі» зазначили, що мають договірні відносини на охорону електропоїздів із представниками воєнізованої охорони «Укрзалізниці», яка, на жаль, не змогла упередити акт вандалізму.

Факти вандалізму були зафіксовані правоохоронцями. Відкрито кримінальні провадження.

Наразі КП «Київпастранс» разом із КМДА оперативно шукає матеріальні ресурси для проведення якнайшвидшого ремонту електропоїздів та відновлення руху відповідно до графіка.

Як повідомлялося, починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося понад 5% рейсів міської електрички.

12 вересня вранці було скасовано 12 рейсів міської електрички, що стало рекордною кількістю. Поблизу станції «Троєщина 2» обурені кияни повністю заблокували рух електрички.

На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою провести перевірку КП «Київпастранс», з'ясувати та усунути причину проблем із рухом міської електрички.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить майже 50,5 тис. пасажирів.

Укрзалізниця ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут.