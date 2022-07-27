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    Новини

    Шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових

    Шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових - Шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових
    Шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових
    фото: Нацполіція

    У Києві затримали одного з підозрюваних

    У Києві поліцейські викрили шахраїв, які виманювали кошти у родичів військовослужбовців. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    Одним зі зловмисників є засуджений за майнові злочини чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії Одеси.

    Як встановили правоохоронці, правопорушники, використовуючи інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих безвісти людей у зоні проведення активних бойових дій, вимагали кошти в їхніх рідних, обіцяючи допомогти звільнити людину з полону.

    Свої «послуги» оцінювали у 10 000 гривень.

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    Шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових
    Шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових
    Шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових
    фото: Нацполіція

    Фігуранти розповідали людям про тяжкі поранення і критичний стан їхніх зниклих родичів. Ті погоджувались на умови зловмисників і перераховували гроші на банківську картку.

    «26 липня оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві та слідчі Соломʼянського управління поліції провели обшук за місцем перебування одного із фігурантів. У нього вилучили мобільний телефон із сім-картою, з якого надходили дзвінки потерпілим, і «чорнові« записи. Місце знаходження його спільника поліцейські наразі встановлюють», – йдеться у повідомленні.

    Зловмисникові, що перебуває за гратами, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці встановлюють, хто ще може бути причетним до злочину.

    Теги: росія обшук окупанти шахрайство війна гроші телефон Україна чоловік окупація #stoprussia
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    Шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових