Оборудки на 16,5 млн грн: екскерівник «Борисполя» постане перед судом

НАБУ завершило розслідування справи щодо незаконної здачі в оренду приміщень аеропорту

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування факту завдання понад 16,5 млн грн збитків у результаті незаконного розпорядження майном державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 2 лютого 2021 року двом підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних:

колишній керівник підприємства — ч.2 ст.364 («Зловживання владою або службовим становищем») КК України;

начальник служби орендних відносин — ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України.

Як з’ясувало слідство, службові особи аеропорту «Бориспіль» у 2016-2017 роках на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності поза конкурсом за заниженою вартістю. За трьома незаконними договорами розмір завданої підприємству шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить державі, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою та з погодження Міністерства інфраструктури як уповноваженого органу управління.

За даними слідства, службові особи «Борисполя» припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише за відповідними рекомендаціями НАБУ про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення.

Зазначені факти детективи НАБУ розслідували з червня 2019 року.

Нагадаємо, у вересні 2020 року НАБУ припинило п’ятирічну корупційну схему, що призвела до завдання понад 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.