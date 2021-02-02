У «Борисполі» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет (фото, відео)

Контрабандний вантаж прибув до України з ОАЕ

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет, що прибули літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Контрабандний товар знайдено за інформацією оперативних співробітників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби України.

Інформацію про можливе незаконне ввезення партії тютюнових виробів прикордонники передали взаємодіючим органам - співробітникам СБУ та митниці. Під час прибуття вантажу літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів правоохоронці виявили та вилучили 67 ящиків (більш як 30 тисяч пачок) сигарет Manchester.

Вантаж в Україну прибув як збірний без належного оформлення для ввезення підакцизних товарів.

Загальна вага виявлених сигарет склала понад 2 тонни.

Наразі тривають перевірочні заходи для прийняття правового рішення.

Як повідомляє Київська обласна прокуратура, тютюнові вироби контрабандою було ввезено під виглядом споживчих товарів та ретельно приховано від митного контролю. Загальна вартість вилученої партії цигарок складає понад 1 млн грн.

На цей час проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні до М’янми прилад військового призначення, складову винищувача МіГ-29.