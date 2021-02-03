У «Борисполі» за 270 млн євро модернізують летовище: на що підуть гроші

Завдяки реалізації проекту розвитку аеропорту очікується збільшення пасажиропотоку до 56 млн осіб у 2040 році

Сьогодні, 3 лютого, на своєму засіданні уряд схвалив укладення угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо розвитку аеропорту «Бориспіль» та залучення для реалізації цього проєкту позики від ЄІБ у розмірі 270 млн євро.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба міністерства..

«Бориспіль» є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні та забезпечує близько 60% всіх авіаційних пасажирських перевезень. Він є єдиним міжнародним хабом в країні, і для укріплення своїх позицій має забезпечувати постійний розвиток інфраструктури та наростання обсягів перевезень. Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів з ЄІБ та реалізації проєкту розвитку аеропорту «Бориспіль» ми не лише якісно модернізуємо летовище, а й очікуємо збільшити пасажиропотік через аеропорт до 56 млн у 2040 році. У тому числі за рахунок підвищення технічного оснащення, конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових авіаперевізників», – наголосив Криклій.

Проєкт передбачає реконструкцію льотної зони №2, яка включає в себе будівництво:

нової злітно-посадкової смуги з облаштуванням її радіо та світлотехнічним обладнанням;

системи руліжних доріжок;

аварійно-рятувальної станції;

очисних споруд;

трансформаторних підстанцій та станцій для зберігання спеціальних рідин;

майданчика для захисту повітряних суден від обмерзання;

майданчика для гонки двигунів повітряних суден та інших об’єктів інженерної інфраструктури.

«Існуюча штучна злітно-посадкова смуга №2, що була введена в експлуатацію ще у 1971 році, вже відпрацювала свій ресурс і через багаторічне використання зі значними навантаженнями відновленню не підлягає. Сучасні великогабаритні літаки потребують зовсім нового підходу до аеродромних споруд та служб аеропорту, тому реконструкція льотної зони №2 здійснюватиметься з обов’язковим врахуванням досвіду низки країн та міжнародних організацій як ICAO та IATA при експлуатації великогабаритних літаків», – додав Криклій.