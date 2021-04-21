Обвал у переході на станції «Оболонь»: що відбувається на місці аварії (відео)

Комунальники терміново почали ремонт у підземному переході, де посипалася стеля

Після обвалу шматків бетону зі стелі в підземному переході на виході зі станції метро «Оболонь» комунальники почали поточний ремонт. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Працівники дорожньої служби знімають старий захисний шар бетону, який почав обсипатися зі стелі.

Місце робіт огороджено.

«Київавтодор» перепрошує киян за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі.

22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.