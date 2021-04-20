Цього року Київ замовив ремонт мостів і доріг на пів мільярда гривень (список)

Укладено п'ять угод на ремонт мостів і доріг

Комунальна корпорація «Київавтодор» у 2021 році уклала п’ять угод на ремонт мостів та вулиць у Києві на загальну суму 507,77 млн грн. Про це повідомляться в системі Prozorro.

Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро коштуватиме 148,70 млн грн та розтягнеться на кілька років. Бо на цей рік передбачено лише половину фінансування. У календарному плані в договорі не вказано коли підрядник ТОВ «Укртрансміст» почне роботи на мосту.

Цій же фірмі за 146,80 млн грн замовили капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Новокостянтинівської з вул. Олени Теліги та просп. Степана Бандери. У даному випадку всі роботи мають бути завершені у 2021 році, однак конкретні дати невідомі.

Також «Укртрансміст» отримає 14,53 млн грн за капітальний ремонт мосту №2 через р. Либідь на ПК 5+80 автодороги до очисних споруд ТЕЦ-5.

Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Толстого впродовж 2021 року за 37,00 млн грн виконає ТОВ «Мостобудівельний Загін № 112».

Ремонт самої вулиці Толстого (від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського) за 161,60 млн грн виконає ПП «Київшляхбуд».

Також вже оголошено тендер на ремонт вул. Івана Франка у Шевченківському районі Києва за 64,81 млн грн. Більше оголошених процедур щодо ремонту доріг та мостів немає, є тільки низка тендерів на розробку проєктної документації.

У тому числі зараз йдуть суперечки за контракт на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реставрація з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро» за 47,21 млн грн. Тут замовник відхилив фірму «Спецтермомонтаж-енерго», яка зробила найдешевшу пропозицію, і фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ (рішення має бути цього тижня).

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.

Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

Джерело: Наші гроші