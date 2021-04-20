У переході на станції метро «Оболонь» посипалась стеля (фото)
Внаслідок обвалу конструкції постраждалих немає
У підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Киев Сейчас».
На оприлюдненому фото видно, що зі стелі відпали шматки бетону.
Постраждалих немає.
Поки що вхід у підземний перехід не закрили та аварійне місце не огородили.
Нагадаємо, 22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.
На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.