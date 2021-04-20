У переході на станції метро «Оболонь» посипалась стеля (фото)

Шматки бетону впали зі стелі в підземному переході

Внаслідок обвалу конструкції постраждалих немає

У підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Киев Сейчас».

На оприлюдненому фото видно, що зі стелі відпали шматки бетону.

Постраждалих немає.

Поки що вхід у підземний перехід не закрили та аварійне місце не огородили.

Нагадаємо, 22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.