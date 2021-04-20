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    У переході на станції метро «Оболонь» посипалась стеля (фото)

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    Шматки бетону впали зі стелі в підземному переході - У переході на станції метро «Оболонь» посипалась стеля (фото)
    Шматки бетону впали зі стелі в підземному переході
    Фото: Киев сейчас

    Внаслідок обвалу конструкції постраждалих немає

    У підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Киев Сейчас».

    На оприлюдненому фото видно, що зі стелі відпали шматки бетону.

    Постраждалих немає.

    Поки що вхід у підземний перехід не закрили та аварійне місце не огородили.

    Нагадаємо, 22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

    На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.

    Теги: Київ метро аварія
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