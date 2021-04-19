Міст Метро посипався? «Київавтодор» розповів про аварію

Стався обвал на облицювальних плитах підпірної стінки набережної, яка конструктивно не пов’язана з мостом

У засобах масової інформації з’явились повідомлення про обвал конструкцій мосту Метро. Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє, що інформація не відповідає дійсності.

«Ситуація трапилась не на споруді, а на облицювальних плитах підпірної стінки набережної, яка конструктивно не пов’язана з мостом. Конструкції мосту внаслідок події не пошкоджені. Жодної загрози для людей немає», – йдеться в повідомленні.

Працівники комунального підприємства «Київавтошляхміст» огородили частину підпірної стінки.

Водночас «Київавтодор» зазначив, що місто планує виконати капітальний ремонт мосту Метро через Дніпро. «Це буде продовження масштабного оновлення комплексу споруд, яке розпочалось з капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку. І це перше масштабне оновлення з моменту будівництва споруди у 1965 році», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 1 листопада 2019 року після капітального ремонту відкрили рух автотранспорту мостом Метро через Русанівську протоку. На мосту вклали фінальний шар асфальту. Сучасне покриття, за словами будівельників, прослугує не менше 10 років. Також повністю відремонтували пішохідні тротуари з обох боків мосту.

У грудні 2020 року на мосту Метро через р. Дніпро було частково обмежено рух транспорту. Це пов’язано з тим, що на мосту Метро розпочались протиаварійні роботи.

Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.