Очищення Києва від реклами: у липні демонтовано 1,3 тис. конструкцій



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Над схилами Протасового Яру демонтували біл-борди Фото: Олександр Смирнов, Facebook

Минулого місяця з вулиць міста прибрали 268 банерів

Протягом липня у Києві демонтовано 1325 незаконних рекламних засобів, серед яких 843 одиниці демонтували їхні власники.

Так, було демонтовано наступні типи рекламних засобів у кількості: банер – 268; вивіска – 250; електронне табло – 8; конструкція на даху – 16; кронштейн – 129; лайтпостер, що стоїть окремо, – 3; лайпостер на фасаді – 3; прапор, прапорець – 14; телевізійний екран на фасаді – 4; телевізійний екран на фасаді – 4; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 198; транспорт – 23; тумба, що стоїть окремо, – 22; холдер – 206; щит на фасаді – 37; щит, що стоїть окремо, – 139. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Нагадаємо, що протягом червня у столиці демонтовано 1160 незаконних рекламних засобів, серед яких 739 одиниць демонтовано власниками.

У КМДА також нагадали, що нові правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

Як повідомлялося, у січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.