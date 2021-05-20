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    Офіційні Covid-дані фіксують, що епідемія в Києві йде на спад

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    За минулу добу в Києві від коронавірусу одужало понад 3 тис. осіб - Офіційні Covid-дані фіксують, що епідемія в Києві йде на спад
    За минулу добу в Києві від коронавірусу одужало понад 3 тис. осіб
    Фото: УП

    Минулої доби у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 11 осіб

    За минулу добу, 19 травня, у Києві коронавірус виявлено у 433 людей. Це на 44 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 18 травня було 477 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 203327 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 137960 осіб (за добу 19 травня – 3001),
    • померли 4983 осіб (за добу 11).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 123102 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 295 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 336 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 114234 особи (за добу 19 травня – 886),
    • померли 2618 людини (за добу 14).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2170398 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 травня зафіксовано 5165 хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, за добу 18 травня в Києві виявили 477 хворих на коронавірус, померли 10 осіб.

    Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Офіційні Covid-дані фіксують, що епідемія в Києві йде на спад