Офіційні Covid-дані фіксують, що епідемія в Києві йде на спад
Минулої доби у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 11 осіб
За минулу добу, 19 травня, у Києві коронавірус виявлено у 433 людей. Це на 44 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 18 травня було 477 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 203327 випадків захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 137960 осіб (за добу 19 травня – 3001),
- померли 4983 осіб (за добу 11).
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 123102 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 295 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 336 осіб.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 114234 особи (за добу 19 травня – 886),
- померли 2618 людини (за добу 14).
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2170398 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 травня зафіксовано 5165 хворих на коронавірус.
Нагадаємо, за добу 18 травня в Києві виявили 477 хворих на коронавірус, померли 10 осіб.
Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.