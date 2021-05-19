ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників: коли пустять українців

Представники Європарламенту, Єврокомісії та урядів країн ЄС сьогодні проводять переговори щодо схеми паспортів вакцинації

В Європейському Союзі домовилися про рішення відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників. Таку інформацію розповсюдило агентство AFP із посиланням на власні джерела.

Поки що немає деталей щодо рішення і коли саме воно почне діяти.

#BREAKING EU agrees to reopen borders to fully vaccinated travellers: sources pic.twitter.com/lw6NYXF3GC — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021

Представники Європейського парламенту, Європейської комісії та урядів країн-членів у середу проводять переговори щодо схеми паспортів вакцинації, яка дасть можливість відновити роботу туристичної сфери.

Напередодні лідерам інституцій ЄС не вдалося завершити роботу і узгодити всі деталі.

Єврокомісія представила свою пропозицію щодо «цифрового зеленого сертифіката» в березні, почавши переговори. Сертифікат може відкрити більше країн ЄС для подорожей всередині блоку вже в кінці червня, навіть якщо пандемія коронавірусу триватиме.

У паспорті буде вказано, чи був у людини негативний результат тесту на Covid-19, або вона недавно вилікувалася від вірусу, або була вакцинована.

Днями головний санітарний лікар України, кандидат на пост очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що дві робочі групи наразі працюють над впровадженням українського Covid-паспорту до 1 липня. За його словами, поки усі дані про вакцинацію вносяться в електронну систему охорони здоров’я. Паралельно працює група спеціалістів з МОЗ, НСЗУ і Мінцифри, яка співпрацює з ВООЗ і ЄС і напрацьовує технічні моменти, які одразу після запровадження в Євросоюзі будуть введені і в Україні. Він додав, що в Євросоюзі та Ізраїлі заявили, що будуть визнавати щеплення усіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Що стосується вакцини від Sinovac, то вона чекає на дозвіл ВООЗ.

До слова, українських заробітчан, які їдуть в Польщу, будуть вакцинувати від коронавірусу на польсько-українському кордоні.

На початку травня міністри туризму країн Групи двадцяти (G20) підтримаали плани щодо запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Наразі відомо, що Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Минулої доби в Україні отримали ковід-щеплення 19 088 людей. Згідно з повідомленням, кількість вакцинованих осіб від початку кампанії становить 957 348. При цьому завершили вакцинацію (отримали другу дозу), усього 37 526 людей.

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