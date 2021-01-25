Оформлення субсидій: мешканцям Київщини дали інструкцію, як діяти

Очільки Київської облдержадміністрації радить скористатися пільгами й субсидіями, якщо є така можливість

Пільги на комунальні послуги та субсидії отримують 30,2% мешканців Київщини. Для цих людей від держави на область надходить понад 252 млн грн щомісяця. Про це розповів очільник обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Пільги і субсидії дозволяють людям зберегти зароблені кошти. Якщо є такі можливості, ними потрібно користуватись. Тим більше, зараз процес їх оформлення став значно простішим», – зазначив він.

Володін уточнив, що всі домогосподарства, які отримують субсидії, не відчувають підвищення тарифів. Якщо вартість комунальних послуг зростає, відповідно збільшується і розмір допомоги.

Куди потрібно звертатись жителям Київщини для подання документів

До уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Упродовж трьох робочих днів з дати надходження вони передають документи відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення для подальшого розгляду.

До Міністерства соціальної політики України безпосередньо в онлайн-режимі.

Подати документи можна дистанційно. Для цього необхідно скористатися сервісом «Електронні послуги», де слід зареєструватися або увійти за допомогою електронної пошти. Після заповнення форми на сайті можна отримати PDF-версію документа, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і віднести в орган соціального захисту.

Щоб не відвідувати соцзахист, треба зареєструватися або увійти на сайт за допомогою електронного цифрового підпису чи з ідентифікацією BankID. Після цього з’явиться можливість не тільки заповнити, але й підписати документи в електронному вигляді.

Після входу в систему потрібно буде заповнити електронні форми. Йдеться про заяву на призначення виплат і їх надання в грошовій формі, а також подачу декларації про доходи та витрати. Після підтвердження внесених даних на адресу електронної пошти надходить повідомлення про підтвердження реєстрації та подачу документів.

Володін зауважив, що коло людей, які мають право на отримання субсидій, наразі розширилось.

Наприклад, користуватись перевагами соціальної підтримки тепер можуть сім’ї, які використовують електричну енергію для опалення або отримують допомогу по частковому безробіттю у зв’язку з запровадженням карантину.

Людям, які вже оформили субсидії, турбуватись про їх перепризначення не потрібно. На час дії карантинних норм усі перерахунки на наступні періоди здійснюються автоматично.

Як повідомлялося, понад 30% мешканців Київської області забезпечені пільгами та субсидіями на оплату комунальних послуг. Відповідно майже 136 тисяч домогосподарств отримують субсидії на опалювальний період 2020-2021 року, а ще понад 201 тис. – пільги на сплату житлово-комунальних послуг.

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко вважає, що отримання субсидій згубно впливає на психіку, адже це змушує людей відчувати себе бідними і «принижує їхню гідність».

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