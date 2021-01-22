Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців

За словами Вітренка, субсидії пригнічують гідність

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко вважає, що отримання субсидій згубно впливає на психіку, адже це змушує людей відчувати себе бідними і «принижує їхню гідність». Про це Вітренко заявив під час заходу в «Українському кризовому медіа-центрі».

За словами Вітренка, «ненормальна ситуація, коли більшість людей у країні, або значна частина отримують субсидії».

«Психологічно це теж погано для людей. Це фактично сигнал їм, що дивіться: ви бідні. А люди не хочуть відчувати себе бідними, вони хочуть відчувати себе краще. Це пригнічує їхню гідність. А в нас була Революція гідності у 2014 році», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами. Така ідея не сподобалася відомим політикам, експертам та звичайним українцям.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а зараз просить знизити її на на 40%.

Раніше лідерка Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко записала півгодинне відео на захист свого сина Юрія Вітренка.

Нещодавно Кабінет міністрів розробив механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням. Експерти пояснили, що потрібно для отримання.

На сьогодні середня субсидія становить 1600 гривень. На січень субсидії отримують понад 3,1 млн родин. Ще майже 1,8 млн сімей користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.