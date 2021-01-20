Отримувачі субсидій не відчують подорожчання комуналки – Шмигаль

Подати на субсидію можна онлайн

Одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні 2021 року. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися за такою допомогою. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Всі, хто отримують субсидії, практично не відчують подорожчання комуналки в січні. Я закликаю тих, хто не має субсидій, але для кого комуналка є суттєвими витратами для сімейного бюджету, подаватися на таку допомогу вже сьогодні», – зазначив Шмигаль.

Він додав, що податися на субсидію можна різними способами, зокрема онлайн через сайт Міністерства соціальної політики.

Також Шмигаль розповів, що люди, які встановили собі електроопалення, отримають монетизовану компенсацію від держави з 1 січня.

«Міністерство соціальної політики разом із Міністерством енергетики вже розробило відповідне рішення. Ми зараз завершуємо його обговорення й ухвалимо найближчим часом», – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр заявляв, що субсидії будуть виплачувати в повному обсязі. На сьогодні середня субсидія становить 16 000 гривень. На січень субсидії отримують понад 3,1 млн родин. Ще майже 1,8 млн сімей користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Нещодавно Кабінет міністрів розробив механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням. Експерти пояснили, що потрібно для отримання.

У понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. У «Нафтогазі» запевнили, що під час карантину українці заощадять до 5 мільярдів.