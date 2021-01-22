Що робити з тарифами? Яценюк, при якому газ здорожчав у кілька разів, дав корисні поради уряду

Яценюк: Влада має перевірити постачальників, а не вводити ручне регулювання газу

В умовах зростання тарифів держава насамперед повинна розширити інститут субсидій. Окрім того, необхідно передбачити можливість прямої дотації тим категоріям громадян, які не в стані заплатити у зв’язку з різким зростанням цін. Про це розповів колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у програмі «Червона лінія» на телеканалі «Еспресо».

За словами Яценюка, Антимонопольний комітет повинен невідкладно перевірити всі облгази і постачальників газу, щоб з’ясувати, чи тариф справедливий, «чи тариф економічно обґрунтований чи олігархічно обґрунтований».

Він також нагадав, що НАК «Нафтогаз» має можливості закупити газ в літній період і продавати його в зимовий, збалансувавши ціну і запропонувавши конкурентну ціну для громадян країни: «Це – управлінський адекватний економічно ефективний підхід».

«Повинна бути справедливість. Людина, якій складно заплатити, отримує пряму допомогу від держави, якщо ціни виросли. Якщо світові ціни впали, тоді держава повинна забезпечити і зменшення цін на внутрішньому ринку», – наголосив лідер НФ.

Нагадаємо, за прем'єрства Арсенія Яценюка у 2015 році мінімальний тариф на газ для населення збільшили у 3,3 рази – до 3600 грн/тис. куб. м при споживанні до 200 куб. м на місяць і лише в опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня). А якщо говорити про обсяг більше 200 кубів на місяць, а також про газ, спожитий не в опалювальний сезон, вартість палива для українців зросла до 7188 грн за 1 тис. куб. м. Таку ж ціну платили ті, у кого не було лічильників на газ.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні.