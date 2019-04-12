Оголошено дату конкурсу щодо оренди кінотеатру «Київ»



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Конкурс відбудеться в понеділок

У понеділок, 15 квітня, відбудеться відкритий конкурс на право оренди приміщення кінотеатру «Київ». Водночас поширена інформація у деяких ЗМІ щодо призупинення конкурсу не відповідає дійсності. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

«Уже в понеділок на конкурсі, куди запрошуємо всіх представників ЗМІ, шляхом відкритого аукціону буде визначено майбутнього орендаря кінотеатру «Київ». Міська влада спільно з громадськістю прописала умови конкурсу так, аби за кінотеатром у подальшому було збережено його фестивальне та артхаусне спрямування. Це дозволять обрати гідного орендаря, який збереже в Києві кінотеатр із відповідним профілем та зробить його роботу більш ефективною для містян», – повідомив заступник голови КМДА Володимир Слончак.

Конкурс відбудеться 15 квітня о 14:00 у приміщенні Київської міської державної адміністрації (зала 1017). Усі охочі можуть слідкувати за засіданням комісії онлайн – на Youtube каналі та Facebook-сторінці Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Умови нового конкурсу на оренду кінотеатру були озвучені на засіданні Постійної комісії Київради з питань власності 19 березня.

Раніше повідомлялося, що особи, які хочуть взяти майно в оренду, мають подати заяву та документ, що засвідчує сплату першої частини авансовою орендної сплати в розмірі 1,138506 млн грн без ПДВ.

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