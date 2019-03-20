Оголошено умови конкурсу на оренду кінотеатру «Київ»



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Одна з головних умов - збереження фестивального та артхаусного спрямування кінотеатру

Департамент комунальної власності КМДА оголосив умови конкурсу на оренду приміщення кінотеатру «Київ», який розташований за адресою вул. В.Васильківська, 19. Серед головних із них – збереження фестивального та артхаусного спрямування кінотеатру, організація освітньої та благодійної роботи з дітьми, співпраця з міжнародними культурними центрами, забезпечення вільного доступу до приміщень кінотеатру людям із особливими потребами.

Умови нового конкурсу на оренду кінотеатру були озвучені на засіданні Постійної комісії Київради з питань власності 19 березня.

«Це дасть можливість провести відкритий, прозорий конкурс на передачу майна в оренду, зберегти в місті Києві кінотеатр з відповідним профілем та умовами діяльності», - прокоментував умови конкурсу директор Департаменту комунальної власності КМДА Андрій Гудзь.

Отже, згідно з документом, який зачитав перший заступник голови Постійної комісії Київради з питань власності Максим Конобас, новий орендар має забезпечити виконання кінотеатром певних вимог:

Кінотеатр має надавати значну увагу популяризації українського національного кінематографу (який має складати не менше 30% загального репертуару) та здійснювати прем’єрні покази фільмів українського виробництва. Кінотеатр має продовжити свою роботу у форматі фестивального центру столиці, співпрацюючи з найбільшими міжнародними кінофестивалями, в тому числі КМКФ «Молодість», DocuDays, КРОК, Одеський міжнародний кінофестиваль та іншими. Потрібно забезпечити вільний доступ до кінотеатру глядачів з обмеженими можливостями, облаштувавши для цього пандуси на сходах та спеціальні вбиральні. Особлива увага має бути приділена освітнім та дитячим програмам, зокрема, частина заходів має носити благодійний характер, адресований незахищеним верствам населення та дітям з багатодітних, малозабезпечених родин тощо. Орендар має активно співпрацювати з посольствами та культурними центрами країн світу, з метою регулярного проведення фестивалів національного кіно цих країн. Здійснювати покази артхаусного кіно. Забезпечити публічне обговорення планів роботи кінотеатру та міжнародних програм в ньому протягом 30 днів з моменту підписання договору оренди. Передбачити максимально ефективне використання площ кінотеатру для облаштування там культурно-мистецьких просторів та надання супутніх послуг (офіс кінофестивалю, коворкінг, конференц-зали, семінари та розвиваючі програми, попкорн-бар, кафе). Учасник конкурсу має бути суб’єктом кінематографії та отримати прокатне посвідчення на право розповсюдження та демонстрації фільмів, яке видається Держкіно.

Також новий договір оренди передбачає, що протягом терміну його дії, який становить 10 років, Київська міська рада не буде приймати рішення щодо приватизації цього об’єкту.

Особи, які хочуть взяти майно в оренду, мають подати заяву та документ, що засвідчує сплату першої частини авансовою орендної сплати в розмірі 1,138506 млн грн без ПДВ.

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Джерело: Вечірній Київ