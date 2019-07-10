У Києві скоєно напад на нардепа



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Чоловік розпилив в обличчя нардепа газ

Під час зустрічі із виборцями правопорушник розпилив в обличчя депутата сльозогінний газ

На вулиці Данькевича у Деснянському районі біля парку «Молодіжний» було скоєно напад на народного депутата. На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що під час зібрання з місцевими мешканцями до народного обранця підбіг невідомий та розпилив в обличчя аерозольний засіб.

Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.

Поліція не вказує ім’я нардепа, на якого скоєно напад.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні правопорушення.

Нагадаємо, у березні цього року було скоєно озброєний напад на приймальню нардепа Борислава Берези у Деснянському районі Києва.