У Києві скоєно напад на нардепа
Під час зустрічі із виборцями правопорушник розпилив в обличчя депутата сльозогінний газ
На вулиці Данькевича у Деснянському районі біля парку «Молодіжний» було скоєно напад на народного депутата. На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Правоохоронці з’ясували, що під час зібрання з місцевими мешканцями до народного обранця підбіг невідомий та розпилив в обличчя аерозольний засіб.
Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.
Поліція не вказує ім’я нардепа, на якого скоєно напад.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні правопорушення.
Нагадаємо, у березні цього року було скоєно озброєний напад на приймальню нардепа Борислава Берези у Деснянському районі Києва.