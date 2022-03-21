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    Мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео)

    Мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео)

    З Борисполя можна виїхати колонами на власному автотранспорті, або автобусами, які організовує місцева влада

    Мешканцям Борисполя та переселенцям, які перебувають у місті, потрібно виїхати заради власної безпеки. Про ситуацію Бориспільський міський голова Володимир Борисенко розповів у відеозверненні.

    Борисенко розповів, що з Борисполя майже щоденно відправляють тимчасово переміщених осіб на захід України. Організувати виїзд допомагає call-центр, куди можна звернутися за телефоном: (050) 656-73-17. Мер Борисполя також закликав місцевих громадян виїхати з міста.

    «Як показує практика тих міст, де зараз тривають бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним Силам України. Нагальної потреби перебувати зараз в місті немає. Бої точаться вже навколо. Я звертаюсь до цивільного населення – будьте розумними та зверніться до call-центру, щоб по можливості виїхати з міста», – сказав Борисенко.

    З Борисполя можна виїхати колонами на власному автотранспорті, або автобусами, які організовує місцева влада.

    «Хто не має можливості, вивеземо. Хто має можливість – організовано в колонах своїми автомобілями можете виїхати», – додав Бориспільський міський голова.

    Під час дії посиленої комендантської години виїхати з Борисполя неможливо. Про це мер міста попереджав мешканців раніше, щоб бажаючі планували виїзд заздалегідь. Посилена комендантська година діє відсьогодні з 20:00 до 7:00 23 березня. У цей час мешканці повинні залишатися вдома, не працюють магазини, аптеки та транспорт. Перебування на вулиці дозволене лише при наявності спецпропусків або щоб дістатися укриття під час повітряної тривоги.

    Як повідомлялося, 8 березня на Бориспіль летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони.

    Також сьогодні українська система ППО збила ворожу ракету над Броварами.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна транспорт населення окупація комендантська година #stoprussia
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    Мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео)