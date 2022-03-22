Кожна друга будівля пошкоджена. Поліція показала звільнений Макарів (відео)

Українські війська звільнили від російських окупантів селище Макарів на Київщині, але частина території населеного пункту досі обстрілюється рашистською артилерією

Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена. Про це йдеться у відеозаписі, оприлюдненому на YouTube-каналі керівника Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова.

На відео можна побачити будівлю відділку поліції після прямого потрапляння російського снаряду. На будівлі немає даху та другого поверху. «І відділення немає. Але поліція є і працює», – заявив Нєбитов.

За словам поліцейських, які залишається виконувати свої обов’язки у Макарові, людей у населеному пункті майже немає: «Так, одинаки, які досі переховуються по підвалах та іноді виходять на вулиці». Поліція продовжує давати збройну відсіч окупантам, або ж займається евакуацію мирних громадян, які ще залишаються у селищі.

Попри звільнення Макарова, територія селища досі прострілюється російськими окупантами. Очільник Нацполіції Київщини розповів, що рашисти стріляють зі стрілецької зброї, а іноді використовують і артилерію.

Голова Макарівської ОТГ теж перебуває на місці і щодня організовує вивезення людей мікроавтобусом.

За словами Андія Нєбитова, фактично кожна друга будівля у Макарові зруйнована внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами.

З будівлі поліцейського відділку вдалося врятувати державний прапор України, який пережив обстріл російської артилерії.

Нагадаємо, що російський агресор захопив Макарів невдовзі після початку наступу на поліському напрямку. Уже 27 лютого у Макарові на Київщині точилися запеклі бої, на дорогах було багато ворожої техніки.

2 березня сили 14-а ОМБр імені князя Романа Великого і 95-ї ОДШБр уже звільняли Макарів, але не змогли закріпитися там через обстріл російської артилерії.

21 березня українські війська остаточно звільнили Макарів від російських окупантів.